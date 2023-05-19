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Meyve yerine tabut çıktı! Görenler şaşkına dönüyor! Ağaçların üzerinde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Meyve yerine tabut çıktı! Görenler şaşkına dönüyor! Ağaçların üzerinde...

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ağaçların dallarına yerleştirilen tabutlar görenleri şaşkına çevirdi. Ağaçların üzerine yerleştirilen tabutların, oraya konulma sebebi de bir o kadar dikkat çekti. İşte ilginç olayın ayrıntıları...

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Bilal Esen ve ağabeyi Zeki Esen tarafından oluşturulan mesire alanı güzelliği kadar ağaçların dalında asılı duran tabutla da dikkat çekiyor.

Mesire alanına giden vatandaşlar pikniklerini yapıp doğanın güzelliğiyle stres atarken ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce de şaşkına dönüyor. Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor.

Esen kardeşler tabutu ağaçların tepesine, ölümü hatırlatması, ölümün unutulmaması için koyduklarını söylediler.

"ÖLÜMÜN OLDUĞUNU HATIRLATMAK AMACIYLA KOYDUK"

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, "Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Burayı insanlar gelip pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi.

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