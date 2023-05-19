Meyve yerine tabut çıktı! Görenler şaşkına dönüyor! Ağaçların üzerinde...

"ÖLÜMÜN OLDUĞUNU HATIRLATMAK AMACIYLA KOYDUK"

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, "Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Burayı insanlar gelip pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi.