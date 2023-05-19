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Seçimler ikinci tura kaldı düğünler ertelendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Seçimler ikinci tura kaldı düğünler ertelendi

Seçimlerin ikinci tura kalması evlenecek çiftlerin de planlarını değiştirdi. 27 ve 28 Mayıs'a gün alan çiftler düğünlerini erteleme telaşına girdi. Sektör temsilcileri daha önce çiftleri uyardıklarını söylerken, "Bir gün öncesi ve sonrasını boş bırakmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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