Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, 34 yaşındaki eşi Kiraz Çubuk, kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası 45 yaşındaki Emine Ocak hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.