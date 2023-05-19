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Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ

Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden başlayan ve 4 gün süren bir dini bayramdır. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak? Bayram hangi günlere denk geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve İslam dünyasında geniş çapta kutlanır. Ramazan Bayramı'nın da geride kalmasıyla birlikte Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı araştırmaya başladı. Tatile giderek dinlenmek isteyenler ise bayram tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak? Bayram hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2023 BAYRAM TARİHLERİ

2023 Kurban Bayramı Arefe günü: 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban Bayramı arefe günü Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü ise Çarşamba. Bu nedenle Pazartesi gününün de tatile eklenmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2023 yılı DİYANET dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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