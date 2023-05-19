Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bu sene Kurban Bayramı arefe günü Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü ise Çarşamba. Bu nedenle Pazartesi gününün de tatile eklenmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.