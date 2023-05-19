Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ
Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Kurban Bayramı, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden başlayan ve 4 gün süren bir dini bayramdır. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak? Bayram hangi günlere denk geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve İslam dünyasında geniş çapta kutlanır. Ramazan Bayramı'nın da geride kalmasıyla birlikte Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı araştırmaya başladı. Tatile giderek dinlenmek isteyenler ise bayram tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman, tatil kaç gün olacak? Bayram hangi günlere denk geliyor?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2023 BAYRAM TARİHLERİ
2023 Kurban Bayramı Arefe günü: 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bu sene Kurban Bayramı arefe günü Salı gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü ise Çarşamba. Bu nedenle Pazartesi gününün de tatile eklenmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2023 yılı DİYANET dini günler takvimi
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
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