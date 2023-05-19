Kalbine yenik düşen ’Dünyanın en uzun burunlu insanı’ son yolcuğuna uğurlandı!

Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, "Beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler" notuyla son fotoğrafını paylaşan Mehmet Özyürek için Artvin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Özyürek ailesi taziyeleri kabul ederken, komşuları ve yakınları Mehmet Özyürek'in ani ölümüyle üzüntü duyduklarını söyledi.

'ARTVİN'İ SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL, DÜNYAYA TANITTI'

Mehmet Özyürek'in mesai arkadaşı Dursun Usta, "Yardımsever, çok iyi bir abimizdi. Yarışmaya girdi, dünya uzun burun şampiyonu oldu ve rekorlar kitabına girerek ödülünü aldı. Mehmet Abimiz keşke biraz daha yaşayıp bizimle birlikte olsaydı diyoruz. Mehmet Özyürek Abimiz Artvin'i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmış bir adamdır. Artvin, sevilen simalarından birisini kaybetti" dedi.

Esnaf Şeref Öngüner, "Artvin'imizin başı sağ olsun. Mehmet Abimizin, hepimizin sevdiği saydığı bir abimizdi. Artvin'imizi uluslararası arenada temsil etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türkiye'deki ender kişilerden birisidir kendisi. Artvin'imizin başı sağ olsun. Mehmet Abimizden biz razıydık Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.