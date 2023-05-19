19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada

İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
ABONE OL
İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen 42 yaşındaki Serkan K., zammı kabul etmemişti.

Bu duruma öfkelenen ev sahibinin 40 yaşındaki oğlu Kerem G., evin kapısına gelip kiracısını "evden çıkacaksın" diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde görmüştü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yı bacaklarından ve kasığından yaralamıştı.

KİRACI YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapmıştı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

YOL ORTASINDA EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kiracı adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor. O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor.

Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA