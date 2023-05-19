İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada
Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen 42 yaşındaki Serkan K., zammı kabul etmemişti.
Bu duruma öfkelenen ev sahibinin 40 yaşındaki oğlu Kerem G., evin kapısına gelip kiracısını "evden çıkacaksın" diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde görmüştü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yı bacaklarından ve kasığından yaralamıştı.
KİRACI YOĞUN BAKIMDA
Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.
Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapmıştı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.
Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.
POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı.
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