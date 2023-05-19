İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı | O anlar kamerada

Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapmıştı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.