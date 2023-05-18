Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?

SADECE ACİL SERVİSLER HİZMET VERECEK!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kabul olması sebebiyle bu gün pek çok, kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktoda hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

Resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet vereceklertir. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.