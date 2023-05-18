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Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar hastane, aile hekimlikleri, eczanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmeye çalışıyor. Ülkemizde Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ta kamu kurumları, okullar ve birçok işyeri bu günü tatil olarak kabul eder. Peki, yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?

19 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu özel günün resmi tatil olması nedeniyle bazı kurumların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Arama motorlarında "19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler de kapalı olacak. Yalnız Acil Servisler hizmet verecek.

CUMA GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler gibi aile hekimleri de kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde eczaneler de hastaneler gibi kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

SADECE ACİL SERVİSLER HİZMET VERECEK!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kabul olması sebebiyle bu gün pek çok, kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktoda hastaneler, aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

Resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet vereceklertir. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

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