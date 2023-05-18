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19 Mayıs Cuma Ulaşım Ücretsiz mi? 2023 Marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur toplu taşıma bedava mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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19 Mayıs Cuma Ulaşım Ücretsiz mi? 2023 Marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur toplu taşıma bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 19 Mayıs Cuma ulaşım ücretsiz mi?

19 Mayıs Cuma ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hem öğrenciler hem de çalışanlar bu günün keyfini çıkarmak istiyorlar. Vatandaşlar, "19 Mayıs 2023 toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray, otobüs ücretsiz mi" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları özelinde bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatil 1 Mayıs günü vatandaşlar araçları ücretsiz olarak kullanmıştı.

İstanbul'da araçların ücretsiz olması durumunda bedava haktan ancak kişiselleştirilmiş karta sahip olanlar yararlanacak.

MİNİBÜSLER BEDAVA MI?

Özel işletmelere bağlı çalışan minibüsler ücretsiz tarife içerisinde yer almıyor. Buna göre minibüsler ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

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