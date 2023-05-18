Manisa'da zincirleme trafik kazası! Olay anı kameralara yansıdı
YAŞAM İHA
Manisa Saruhanlı’da Akhisar-Manisa karayolunda dehşet verici bir kaza meydana geldi. İşçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çıktı ve karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen kamyon, ticari araca çarparak direksiyon kırdığı esnada, kazaya meyil vermek istemeyen işçi servisi sürücüsü ise direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kaza sırasında yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza, Saruhanlı'da Akhisar-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki 35 BFV 534 plakalı kamyon ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdığı esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı.
Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi. İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti.
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