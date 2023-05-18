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Vision Art Platform’da iki yeni sergi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Vision Art Platform’da iki yeni sergi

Nisa Taşyar Savaş’ın sahibi olduğu Vision Art Platform, galeri mekanının üç katına yayılan iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Jacqueline Roditi’nin “Günün En Güzel Saati” ve Şule Nur Alev’in “Ötede Bir Şey Yok” isimli kişisel sergisi sanatseverleri bekliyor. İşte detaylar...

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