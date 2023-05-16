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Adana’da D-400 karayolunda kaos! Kazada 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Adana’da D-400 karayolunda kaos! Kazada 5 kişi yaralandı

Adana D-400 karayolu Yılankale mevki otoban girişinde korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lastiği patlayınca sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje çıktı, ardından yolun karşısına geçti. Otomobil yolun karşısına geçtikten sonra D-400 karayolu üzerinde adeta bir kaos yaşandı. Başka bir sürücünün seyir halindeki aracına çarptı, araçtan kopan teker çarpası ise başka bir otomobilin kazasına yol açtı.

Adana'da lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Yılankale mevki otoban girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 80 GM 811 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkınca önce refüje çarptı, ardından yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen otomobil, İ.M. yönetimindeki 01 VCP 69 plakalı otomobile çarptı. 80 GM 811 plakalı otomobilden kopan teker parçası ise, başka bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

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