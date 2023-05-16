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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili için vatandaşlara güzel bir fırsat kapısı aralayacak olan 2023 Kurban Bayramı'nın bu yıl 9 gün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında bayram tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı tarihi, bu yaz tatil planlarını bayrama göre yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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