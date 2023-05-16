"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı tarihi, bu yaz tatil planlarını bayrama göre yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?