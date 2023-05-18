19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
YAŞAM ahaber.com.tr
Gençliğin enerjisi, azmi ve geleceğe olan umudu anlamına gelen 19 Mayıs, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Gençler ve vatandaşlar için 19 Mayıs'ta ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenmektedir. Peki Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
19 Mayıs Cuma günü İstanbul'da ücretsiz olarak düzenlenen konserlere ilişkin detaylar araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl gençlerin başarılarını, katkılarını kutlamak ve gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla kutlanır. Vatandaşlar bu seneki 19 Mayıs konserlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki İstanbul 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi?
19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ
YER: Maltepe Etkinlik Alanı
KAPI AÇILIŞI: 14:00
KONSERLER:
*Hadise,
*Murda,
*Yüzyüzeyken Konuşuruz,
*DJ Burak Yeter,
*Sena Şener,
*Skapova,
*Kum
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