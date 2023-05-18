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İstanbul’da devrilen ağacın dalları bir dairenin balkonundan içeri girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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İstanbul’da devrilen ağacın dalları bir dairenin balkonundan içeri girdi

İstanbul’un Maltepe ilçesinde devrilen çam ağacının dalları, bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunun camını kırdı. Dalların pencereden içeri girdiği dairenin sahibi, "Evde otururken bir gürültü geldi. Baktığımızda ağaç devrilmiş, camları kırmış içeriye doğru gelmiş" dedi. İşte o görüntüler...

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Mimoza Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçesindeki çam ağacı kökünün çürümesi nedeniyle devrildi.

Devrilen çam ağacının dalları, 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi.

Balkonda hasar meydana gelirken, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağaca müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda devrilen ağaç kesilerek binadan ayrıldı.

Daire sahibi Fatih Mehmet Kılınç, "Evde otururken bir gürültü geldi. Hemen koştuk, baktığımızda ağaç devrilmiş, camları kırmış içeriye doğru gelmiş. Çok şükür kimse bir şey olmadığı, kimse yaralanmadı" dedi.

Mahalle sakini Turgay Özkaya ise, "Tahminen ağacın kökleri zayıflamış. Dünden beri de yağmur yağıyor, birazda rüzgâr vardı. Kökler olmadığı için olduğu gibi devrildi. 2 tane dal komşumun balkonundan içeri girmiş. Yan tarafında bulunan daire de bacanağımın dairesi ağaç oraya doğru yaslanmış" şeklinde konuştu.

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