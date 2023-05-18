İstanbul’da devrilen ağacın dalları bir dairenin balkonundan içeri girdi
İstanbul’un Maltepe ilçesinde devrilen çam ağacının dalları, bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonunun camını kırdı. Dalların pencereden içeri girdiği dairenin sahibi, "Evde otururken bir gürültü geldi. Baktığımızda ağaç devrilmiş, camları kırmış içeriye doğru gelmiş" dedi. İşte o görüntüler...
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Mimoza Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçesindeki çam ağacı kökünün çürümesi nedeniyle devrildi.
Devrilen çam ağacının dalları, 3 katlı binanın ikinci katındaki bir dairenin balkon camını kırarak içeri girdi.
Balkonda hasar meydana gelirken, bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağaca müdahale etti.
Çalışmalar sonucunda devrilen ağaç kesilerek binadan ayrıldı.
Daire sahibi Fatih Mehmet Kılınç, "Evde otururken bir gürültü geldi. Hemen koştuk, baktığımızda ağaç devrilmiş, camları kırmış içeriye doğru gelmiş. Çok şükür kimse bir şey olmadığı, kimse yaralanmadı" dedi.
Mahalle sakini Turgay Özkaya ise, "Tahminen ağacın kökleri zayıflamış. Dünden beri de yağmur yağıyor, birazda rüzgâr vardı. Kökler olmadığı için olduğu gibi devrildi. 2 tane dal komşumun balkonundan içeri girmiş. Yan tarafında bulunan daire de bacanağımın dairesi ağaç oraya doğru yaslanmış" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 MAYIS RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, kısa, öz, coşkulu Gençlik ve Spor Bayramı kutlama sözleri
- Soğuk algınlığı tedavisinde 7 asırlık reçete! Sabuncuoğlu Şerefeddin tüm sırlarını bu kitaba yazdı! Bir damlası bile...
- 19 Mayıs Cuma Ulaşım Ücretsiz mi? 2023 Marmaray, İETT, metro, metrobüs, minibüs, vapur toplu taşıma bedava mı?
- 1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?
- FB-TS MAÇI MAÇ ÖZETİ | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
- 19 Mayıs anlam ve önemi | 19 Mayıs 1919'da ne oldu, neden kutlanır? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman ilan edildi?
- Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? 102. Temel eğitim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
- ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!