İstanbul’da devrilen ağacın dalları bir dairenin balkonundan içeri girdi

Mahalle sakini Turgay Özkaya ise, "Tahminen ağacın kökleri zayıflamış. Dünden beri de yağmur yağıyor, birazda rüzgâr vardı. Kökler olmadığı için olduğu gibi devrildi. 2 tane dal komşumun balkonundan içeri girmiş. Yan tarafında bulunan daire de bacanağımın dairesi ağaç oraya doğru yaslanmış" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN