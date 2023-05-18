Ege'de şiddetli deprem! Muğla'da da hissedildi! AFAD 2023 son depremler....
AFAD, Ege Denizi'nde saat 21.58'de 5.1 büyüküğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Muğla'da da hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 21.58'de 5.1 büyüküğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem Muğla'da da hissedildi.
Büyüklük: 5.1 (Mw) Yer: Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2023-05-18 Saat: 21:58:52 TSİ Enlem: 35.103 N Boylam: 24.859 E Derinlik: 9.07 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER
18-05-2023 21:58:52 35.103 24.859 9.07 MW 5.1 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla) 585035
18-05-2023 21:24:40 38.603 39.512 7.05 ML 1.4 Merkez (Elazığ) 585034
18-05-2023 21:10:14 38.004 38.209 7.05 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 585033
18-05-2023 20:43:00 38.093 37.75 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 585032
18-05-2023 20:37:08 39.387 38.199 6.94 ML 1.8 Divriği (Sivas) 585031
18-05-2023 20:34:38 38.072 36.609 5.75 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 585030
18-05-2023 20:19:22 38.043 37.686 7.05 ML 3.1 Doğanşehir (Malatya) 585029
18-05-2023 20:13:30 37.661 34.711 7.03 ML 1.8 Ulukışla (Niğde) 585026
18-05-2023 20:08:14 40.601 32.46 7 ML 1.1 Çamlıdere (Ankara) 585028
18-05-2023 20:04:09 39.304 42.343 7 ML 2.3 Malazgirt (Muş) 585027
18-05-2023 19:57:21 37.909 36.252 7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 585023
18-05-2023 19:56:18 38.528 40.355 7 ML 2.4 Genç (Bingöl) 585024
18-05-2023 19:49:57 37.64 34.702 11.31 ML 1.9 Ulukışla (Niğde) 585025
18-05-2023 19:37:09 40.192 28.944 7 ML 1.2 Nilüfer (Bursa) 585022
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