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Galata Köprüsü'nde acı olay! Hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Galata Köprüsü’nde acı olay! Hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaş sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arandı. Şahsın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

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