Çanakkale ve Bilecik’te feci kaza! Trafik canavarı anne ve çocukları hayattan kopardı

Araçta bulunan 40 yaşındaki İbrahim Uzun ve 33 yaşındaki Mehmet Çiftçi hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde ise TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletteki 48 yaşındaki Ayşe Güven ölürken oğlu yaralandı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde Enes Eren kullandığı motosikletle, yolda yürüyen Ali Acar'a çarptı. Kazada Eren, yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve Acar yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşından emanet aldığı motosikletle refüje çarpan oto elektrikçi 49 yaşındaki İbrahim Tekerek hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile çarpışan motosikletteki 16 yaşındaki Mert Yusuf Baştuğ ve arkadaşı18 yaşındaki Hüseyin Talha Akçay can verdi. Isparta'da yolcu minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İzmir'de dere yatağına uçan TIR'ın sürücüsü Alişan Eryılmaz, Ordu'da sulama kanalına devrilen araçtaki bir kişi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü öldü.