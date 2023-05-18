Çanakkale ve Bilecik'te feci kaza! Trafik canavarı anne ve çocukları hayattan kopardı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan araçta bulunan Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Bilecik’te ise göle uçan araçta bulunan Derya Nur Mete ve 5 yaşındaki oğlu öldü. İşte anne ve çocuklarını hayattan koparan kazanın detayları...
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir yaşamını yitirdi. Sürücü Beytullah Aydemir ise yaralı kurtuldu. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, göle uçan otomobilde bulunan 5 kişiden 24 yaşındaki Derya Nur Mete ve 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın öldü.
Sabah'ın haberine göre, araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü Yunus Kırkcı ve araçta bulunan Ertan Uzun gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde freni patlayan kamyonet kayalıklara çarptı.
Araçta bulunan 40 yaşındaki İbrahim Uzun ve 33 yaşındaki Mehmet Çiftçi hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde ise TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletteki 48 yaşındaki Ayşe Güven ölürken oğlu yaralandı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde Enes Eren kullandığı motosikletle, yolda yürüyen Ali Acar'a çarptı. Kazada Eren, yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve Acar yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşından emanet aldığı motosikletle refüje çarpan oto elektrikçi 49 yaşındaki İbrahim Tekerek hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile çarpışan motosikletteki 16 yaşındaki Mert Yusuf Baştuğ ve arkadaşı18 yaşındaki Hüseyin Talha Akçay can verdi. Isparta'da yolcu minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İzmir'de dere yatağına uçan TIR'ın sürücüsü Alişan Eryılmaz, Ordu'da sulama kanalına devrilen araçtaki bir kişi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü öldü.
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