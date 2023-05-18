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Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38,1 milyon dolara satıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil’i 38,1 milyon dolara satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38,1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu. İncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı belirtilirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.

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