19 Mayıs’ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? Cuma günü kargolar dağıtım yapacak mı? PTT, MNG, ARAS, YURT İÇİ, SÜRAT KARGO...

19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs 1938 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gençliğin önemini vurgulamak ve gençlerin spor ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla ilan edilmiştir. Bu sebeple resmi tatil olarak ilan edilen 19 Mayıs günü bazı kamu ve özel kurumlar çalışmamaktadır. Peki 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs Cuma günü kargoların çalışma saatleri sorgulanıyor. Ancak bu durum kargo şirketlerine göre farklılık gösteriyor.