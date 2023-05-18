19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? Cuma günü kargolar dağıtım yapacak mı? PTT, MNG, ARAS, YURT İÇİ, SÜRAT KARGO...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olmaktadır. Tüm Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs'ın öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs kargo çalışma saatleri kaçla kaç arasında? PTT, MNG, Aras, Sürat Kargo...
19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs 1938 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gençliğin önemini vurgulamak ve gençlerin spor ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla ilan edilmiştir. Bu sebeple resmi tatil olarak ilan edilen 19 Mayıs günü bazı kamu ve özel kurumlar çalışmamaktadır. Peki 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
19 Mayıs Cuma günü kargoların çalışma saatleri sorgulanıyor. Ancak bu durum kargo şirketlerine göre farklılık gösteriyor.
PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
PTT resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT kargo Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı boyunca hizmet vermeyecek.
ARAS KARGO
Henüz açıklama gelmemekle birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmasına ara veren kargo firmasının 19 Mayıs'ta çalışmama ihtimali bulunuyor.
YUTİÇİ KARGO
Firmadan gelen resmi açıklama şu şekildedir:
"Bayram süresince tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup hizmet vermeyi sürdürecektir."
*MNG ve Sürat Kargo henüz konuya dair açıklama yapmadı.
KARGOLAR HAFTA SONU KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?
PTT Kargo hafta sonu cumartesi günleri dağıtım yapmaktadır. Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00'a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00'ye kadar devam etmektedir.
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