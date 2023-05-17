Yolcu otobüsünde yakalandı: 2 milyon TL değerinde

Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde kombiyi teslim alan A.S.'yi yakaladı. Kombide yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 3 kilo metamfetamin ile 5 adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., polis merkezine götürüldü.