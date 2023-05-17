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Yolcu otobüsünde yakalandı: 2 milyon TL değerinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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Yolcu otobüsünde yakalandı: 2 milyon TL değerinde

Son dakika haberleri... Kayseri'den İstanbul'a yolcu otobüsü ile gönderilen kombide yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye şehirler arası otobüsü ile içine uyuşturucu gizlenmiş kombi gönderildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde kombiyi teslim alan A.S.'yi yakaladı. Kombide yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 3 kilo metamfetamin ile 5 adet silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., polis merkezine götürüldü.

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