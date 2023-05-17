Amatör lig futbolcusu ve babası kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti

Törene, gencin annesi Fatma, ağabeyi Görkem, kardeşi Ömer Bülent, Keşan Belediye Başkan Vekili ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve belde halkı katıldı. Nehir Gergin, yaptığı açıklamada ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diledi. Başta Keşanspor olmak üzere birçok spor kulübü, hayatlarını kaybeden baba-oğul için başsağlığı mesajı yayınladı.