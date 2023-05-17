TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi! Ankara yönü ulaşıma kapandı
Son dakika haberine göre Kocaeli'de TEM Otoyolu Körfez geçiş mevkisinde kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde devrilen kamyon nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi mevkinde meydana geldi.
İstanbul yönünden, Ankara istikametine giden kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
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