İstanbul’da “fuhuş” iddiası taşlı sopalı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada
İstanbul’da ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga sokağa taşındı. Olayın, fuhuş yapıldığı iddiası üzerine yaşandığı öne sürüldü. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul'da yaşanan olay, dün gece saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı.
Dört katlı bir binanın giriş katında kiracı olarak yaşayan Mehmet D., ve Sultan D., ile ev sahipleri Yüksel P., arasında, dairede fuhuş yapıldığI iddiası üzerine tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgaya her iki tarafın yakınları da dahil oldu.
Taraflar, kaldırım taşı, sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Kavgada çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Yaşananlar ise, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ev sahibi Yüksel Y., ve bazı sokak sakinlerinin giriş katındaki daireye tanımadıkları insanların girip, çıktığını ve fuhuş yapıldığını öne sürerek, kendi aralarında imza toplayıp Sultangazi Kaymakamlığına başvurduğu da öğrenildi.
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