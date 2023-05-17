İstanbul’da “fuhuş” iddiası taşlı sopalı kavgaya dönüştü! O anlar kamerada

İstanbul'da yaşanan olay, dün gece saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı.

Dört katlı bir binanın giriş katında kiracı olarak yaşayan Mehmet D., ve Sultan D., ile ev sahipleri Yüksel P., arasında, dairede fuhuş yapıldığI iddiası üzerine tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgaya her iki tarafın yakınları da dahil oldu.