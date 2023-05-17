İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti
İğrenç olay geçen gece saatlerinde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
O sırada kadının arkasından gelen bir kişi pantolonunun kemerini açarak cinsel organına dokundu.
Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KADINI EVİNE KADAR TAKİP ETTİ
Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor.
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