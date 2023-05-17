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İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti

İğrenç olay geçen gece saatlerinde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Evine giden bir kadın, arkasından gelen kişi tarafından taciz edildi. Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, Kağıthane'de 12 Mayıs Cuma günü saat 02.00 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, iş yemeğinden eve dönen kadın, metrobüsten inerek evine doğru yürümeye başladı.

O sırada kadının arkasından gelen bir kişi pantolonunun kemerini açarak cinsel organına dokundu.

Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KADINI EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor.

Apartmana bir an önce girmek için otomatik kapı şifresini giren kadın, bir süre sonra kapının açılmasıyla evine giriyor.

Şüpheli bu sırada apartman önünden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor.

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