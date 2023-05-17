İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay! Takip edip taciz etti

KADINI EVİNE KADAR TAKİP ETTİ



Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor.