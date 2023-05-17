17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de 12 araç birbirine girdi!

Maltepe'de 12 araç birbirine girdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
Maltepe’de 12 araç birbirine girdi!

Maltepe’de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA