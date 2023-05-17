Kocaeli’de dehşet veren yangın! 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri binanın her tarafından merdivenli araçlarla yangına müdahale etti.

Yangın, Barbaros Mahallesi, Atakan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çatıda çıkan yangın bir süre sonra büyüyerek yerini yoğun alevlere bıraktı.