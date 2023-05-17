Adana’da dehşet! Trafik kazasında hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Dehşete düşüren olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Trafik kazasının ardından çıkan kavgada, yaralı otomobil sürücüsü silahla vuruldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kazı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da Veli Ergüden idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı.
Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil daha sonra karşı şeride geçip 01 AIS 744 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada motosikletteki baba ve oğlu ile otomobil sürücüsü Veli Ergüden yaralandı.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ergüden ile kazada yaralanan motosikletteki 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, kazı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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