Konya’da yürek yakan olay! Yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Ulumeşe Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Serra Ezeroğlu, evlerine yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan ve tarım arazilerini sulamak için oluşturulan yapay gölete düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.