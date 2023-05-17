17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da yürek yakan olay! Yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Konya’da yürek yakan olay! Yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
Konya’da yürek yakan olay! Yapay gölete düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Acı olay Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Ayşe Serra Ezeroğlu, yapay gölete düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Ulumeşe Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Serra Ezeroğlu, evlerine yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan ve tarım arazilerini sulamak için oluşturulan yapay gölete düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ayşe Serra Ezeroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA