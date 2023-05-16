Yangının sebebini öğrenince inanamadı! Korkan komşular tepki gösterdi...
İstanbul'da yaşanan olayda, bir genç, saç kurutma makinesini yatak üzerine çalışır halde bıraktı. Bir süre sonra ise yangın çıktı. Alevleri görünce şoke olan vatandaş yardım çağırdı. Olayın ardından korkan komşuların tepkisinden kaçamadı...
İstanbul'da oturan vatandaş, banyo sırasında iddiaya göre saç kurutma makinesini çalışır halde yatağın üzerine bıraktı. Bir süre sonra yatak tutuşarak yanmaya başladı. Dumanları ve alevleri görünce yardım çağırdı.
Odadaki yangından çıkan dumanı gören Akkuş ve komşuları hemen itfaiyeyi aradı.
Kısa sürede gelen itfaiye takımı, yatak odasında tamamen yanan yatağı söndürdü.
Erol Efe Akkuş, itfaiye erleri ve polise evde tek olduğu sırada yangının çıktığını yatak odasında yatak üzerinde sadece çalışır halde saç kurutma makinesini bıraktığını söyledi.
Komşular ise korktuklarını belirterek Akkuş'a tepki gösterdi
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