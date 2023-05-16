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Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı hayvan taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı karayolu güzergahı üzerinde Sorgun Mahallesi Kevenkırı mevkisinde meydana geldi.

Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

Alınan bilgiye göre, Beşir A. yönetimindeki 42 PA 412 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

Kazada dorsede bulunan 300 küçük baş hayvandan yaklaşık 60 tanesi telef oldu.

Mersin’de feci kaza! Canlı hayvan taşıyan TIR devrildi… Onlarcası telef oldu

Kaza yerine jandarma, itfaiye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme sürüyor.

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