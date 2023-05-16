Tam 108 yıllık! Çanakkale Savaşları’ndan kalma top mermisi bulundu

Mermi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bildirildi.

Bugün saat 10.30 sularında top mermisinin bulunduğu alana giden Tarihi Alan Başkanlığı, Jandarma ve İtfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonunda top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için ivedi bir şekilde imha edilmesine karar verildi.