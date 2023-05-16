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İzmir'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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İzmir’de yangın paniği! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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