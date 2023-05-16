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Samsun’da akılalmaz olay! Evlilik hayali kabusa döndü | Yaşlı çift birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Samsun’da akılalmaz olay! Evlilik hayali kabusa döndü | Yaşlı çift birbirine girdi

Akılalmaz olay Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte ilginç olayın ayrıntıları...

İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden 81 yaşındaki A.G. daha önce evlenmek için anlaştığı71 yaşındaki S.Y. isimli kadınla evde buluştu.

Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darpetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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