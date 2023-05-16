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Konya'da facianın eşiğinden dönüldü | Kara yolu zannedip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Konya’da facianın eşiğinden dönüldü | Kara yolu zannedip...

Konya’da sabahın erken saatlerinde faciadan dönüldü. Otomobiliyle tramvay yoluna giren, 2,15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu. S.Y.’nin otomobiliyle tramvay yolunda ilerlemesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

Konya'da yaşanan olay, saat 06.30 sularında Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

İş nedeniyle Ankara'dan Konya'ya gelen S.Y., park halindeki 06 BUJ 701 otomobilinde içki içtikten sonra yola çıktı. Aracıyla tramvay yoluna giren S.Y.'yi görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobili durdurdu. S.Y.'nin yapılan kontrolünde 2,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.Y.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanarak ehliyetine de el konuldu.

Sürücü S.Y.'nin ters yoldan tramvay yoluna girip ilerlemesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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