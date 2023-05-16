Konya’da facianın eşiğinden dönüldü | Kara yolu zannedip...

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobili durdurdu. S.Y.'nin yapılan kontrolünde 2,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.Y.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanarak ehliyetine de el konuldu.

Sürücü S.Y.'nin ters yoldan tramvay yoluna girip ilerlemesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.