İstanbul’da aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürdü ardından polise not atıp...
Korkunç olay sabah saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İnan Taşçı kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı. İnan Taşçı, bir süre sonra eşini ve ardından da oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine giden polis ekiplerine not yazılı kağıt atan Taşçı, intihar girişiminde bulundu. İşte kan donduran olayın detayları...
İstanbul'da yaşanan olay, saat 07.00 sularında Esenler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, 51 yaşındaki İnan Taşçı, borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı.
İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.
POLİSLERE NOT YAZILI KAĞIT ATTI
İnan Taşçı olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı.
Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim.
Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.
OPERASYON DÜZENLENECEĞİ SIRADA SİLAH SESİ DUYULDU
Özel harekat polisleri, operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı bu kez silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Hastaneye kaldırılan İnan Taşçı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay sırasında çevrede olan bir vatandaş ise, "Defalarca silah sesi duydum .Polis zaten burasını kapatmıştı Birden fazla silah sesi duyduk. Daha sonra özel harekat ekiplerini gördük" dedi.
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