İstanbul’da aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürdü ardından polise not atıp...

Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.