Kayseri’de 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

31 zehir tacirinin yakalandığı operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1kilo 341 gram sentetik karrabinoid, 116 kilo kubar esrar, 1 kilo 707 gram toz esrar, 100 gram kokain, 11 bin 560 sentetik hap, bin 943 captagon, 249 ecstasy hap, 738 gram eroin, 28 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zehir taciri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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