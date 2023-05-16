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Bursa'da trafik magandası böyle görüntülendi: Dakikalarca drift attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Bursa’da trafik magandası böyle görüntülendi: Dakikalarca drift attı

Bursa’nın merkezinde bir otomobil sürücüsü gece yarısı çıktığı kavşakta drift atarak dehşet saçtı. Dakikalarca dirft atan sürücü apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Trafik magandasının kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o anlar...

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü.

Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.

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