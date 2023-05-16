İstanbul’da trafikte satırlı dehşet! Önce yumruk atıp saldırdı ardından...
Dehşete düşüren olay geçen hafta İstanbul’da meydana geldi. Trafikte bir sürücü, kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darbetti sonra da satırla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olayın ardından gencin işyerine de gelen saldırgan tehditler savurdu. İşte satırlı saldırının detayları...
İstanbul'da yaşanan olay, geçen Cuma günü saat 14.30 sularında Fatih ilçesine bağlı Şehremini'de meydana geldi.
Alınan bilgiye göre semtteki bir köfteci dükkanında kuryelik yapan 23 yaşındaki Sefa Akyüz, 34 PPC 59 plakalı motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyuldu.
YUMRUK ATIP SATIRLA SALDIRDI
Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, gence yumruk atarak darp etmeye başladı. Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırdı.
Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak ola yerinden ayrıldı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İŞYERİNE KADAR TAKİP EDİP TEHDİT ETTİ
Olayın ardından kuryeyi takip eden saldırgan sürücü, gencin işyerine geldi. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karıştı. Şansın işyerine gelip tehdit savurduğu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, emniyete giderek şikayette bulundu.
"BAGAJINDAN SATIR ÇIKARDI VE BANA DOĞRU SALLAMAYA BAŞLADI"
Olayla ilgili konuşan Sefa Akyüz, "Ben kuryeyim. Fatih'de Suriçi taraflarında 01 AIU 292 plakalı aracın arkasındaydım, kırmızı ışık yanıyordu. Arkadaştan acelem olduğu için yol istememe rağmen bana tehdit eder şekilde hakaret etti. Ben de bekleyemeyeceğimi ve acelem olduğunu söyledim. Bunun üstüne arkadaş aracından inerek yanıma geldi. Bana bir tane yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için adamı ittiğimde bagajından satır veya pala benzeri bir şey çıkardı ve bana doğru sallamaya başladı. Etraftaki insanların ayırmasıyla kavga sona erdi" dedi.
"BU OLAYDAN DOLAYI BEN İŞİMDEN OLDUM, ÇALIŞAMIYORUM"
Kurye Akyüz, "Yeşil ışık yandığında ben çalıştığım yere giderken beni yolda sıkıştırdı. Dükkanıma kadar takip etti. Dükkanın önünde de bana tehditler ve küfürler savurmaya devam etti. Arkadaşın adı Sedat Yılmaz. Bu olaydan dolayı ben işimden oldum, çalışamıyorum. Motorum şu an kullanılamaz halde. Yaklaşık 10-15 bin TL masrafı var. Canımı zor kurtardım diyebilirim. Arkadaş, iş yerimi arayarak iş yeri sahibimi de tehdit etti. Onlara da aynı şekilde tehditler savurmuş" dedi.
MOTOSİKLETİNDE 15 BİN LİRA MASRAF ÇIKTI
Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı nedeniyle genç kuryenin motosikletinde ise yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana geldi.
Yaşananlar dolayı da gencin işyeri sahibi tarafından işine son verildiği öğrenildi.
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