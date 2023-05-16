İstanbul’da trafikte satırlı dehşet! Önce yumruk atıp saldırdı ardından...

"BAGAJINDAN SATIR ÇIKARDI VE BANA DOĞRU SALLAMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan Sefa Akyüz, "Ben kuryeyim. Fatih'de Suriçi taraflarında 01 AIU 292 plakalı aracın arkasındaydım, kırmızı ışık yanıyordu. Arkadaştan acelem olduğu için yol istememe rağmen bana tehdit eder şekilde hakaret etti. Ben de bekleyemeyeceğimi ve acelem olduğunu söyledim. Bunun üstüne arkadaş aracından inerek yanıma geldi. Bana bir tane yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için adamı ittiğimde bagajından satır veya pala benzeri bir şey çıkardı ve bana doğru sallamaya başladı. Etraftaki insanların ayırmasıyla kavga sona erdi" dedi.