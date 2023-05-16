Adana’da sokak ortasında vahşet! Son sözleri kahretti

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi. Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi.