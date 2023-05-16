Adana’da sokak ortasında vahşet! Son sözleri kahretti
Kan donduran vahşet dün Adana'da meydana geldi. Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan ve ambulansa bindirilirken bir yakınana, "Çocuklarım sana emanet" diyen Burcu Cöddü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, cinayet zanlısı koca ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. İşte dehşetin ayrıntıları...
Adana'da yaşanan olay, saat 18.30 sularında merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.
Uğur Cöddü iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti. Cöddü çifti evin önünde konuşurken, aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Burcu iki çocuk annesi Cöddü'nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına peş peşe kurşun yağdırdı.
SİLAHLI KOCAYI MAHALLELİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise Uğur Cöddü'yü etkisiz hale getirip, darbetti.
"ÇOCUKLARIM SANA EMANET"
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi. Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilerek elindeki tabancası alınan cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cöddü, Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?