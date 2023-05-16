Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!
Bolu'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan otobüs, motor kısmından alev alıp, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlattı.
Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.
İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden Ay, aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de Ay'a yardım etti.
Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.
Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlatıldı.
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