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İzmir'de eğlence mekanında kan aktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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İzmir’de eğlence mekanında kan aktı!

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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