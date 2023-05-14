Sultangazi’de oy pusulasında çarpı tartışması! Muharrem İnce’nin üstü çizildi YSK’ya itiraz yapıldı

"VATANDAŞIN ÇOK TEPKİSİ OLDU"

Milliyetçi Hareket Partisi'nden görevli Adnan Şahin, "Sabah sandık kurulu üyeleri ile birlikte hazırlıklar yapılırken sandık kurulu başkanı olan öğretmenimiz konuyu yanlış anlamış veya bilinçsiz bir harekette bulunmuş. Adayın çekildiğini düşünerek, kendi inisiyatifi ile bütün oy pusulaların üzerini çizmişler. Sayın İnce ile ilgili kısmı çizmişler. Olayı gördük ve dahil olduk. Diğer parti yetkilileri de konuya vakıf oldular itiraz edildi. Sultangazi İlçe Seçim Kurulu'nu bilgilendirdik. Bununla ilgili ortak karar alındı. Hepimiz imza attık, bu sandıkta kullanılan oyların geçerli olacağına dair tutanak düzenledik. Bu anlamda vatandaşın çok tepkisi oldu, her birine izah etmek durumunda kaldık" dedi.