Sultangazi'de oy pusulasında çarpı tartışması! Muharrem İnce'nin üstü çizildi YSK'ya itiraz yapıldı
Türkiye sandık başına gitti. Yurt genelinde oy verme işlemi devam ederken, İstanbul Sultangazi'de ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre sandıkta görevli başkan adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin üstüne çarpı atarken, olayla ilgili tutanak tutuldu. Oyların geçerli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili kararı YSK verecek.
Sultangazi Orhangazi İlkokulu'nda 1096 nolu sandıkta oy kullanacakları verilen pusulada, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerinde çarpı bulunması tartışmalara neden oldu.
İstanbul'da oy kullanma işlemleri sürerken, Sultangazi'de bulunan Orhangazi İlkokulu'nda 'çarpı' tartışması yaşanıyor. 1096 nolu sandıkta oy kullanacaklara verilen oy pusulalarında Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerine tükenmez kalem ile çarpı atıldığının belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.
İddiaya göre, 1096 nolu sandıkta görevli sandık başkanı, İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle pusulada İnce'nin üzerine çarpı işareti koydu. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi.
Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. YSK'dan edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.
"VATANDAŞIN ÇOK TEPKİSİ OLDU"
Milliyetçi Hareket Partisi'nden görevli Adnan Şahin, "Sabah sandık kurulu üyeleri ile birlikte hazırlıklar yapılırken sandık kurulu başkanı olan öğretmenimiz konuyu yanlış anlamış veya bilinçsiz bir harekette bulunmuş. Adayın çekildiğini düşünerek, kendi inisiyatifi ile bütün oy pusulaların üzerini çizmişler. Sayın İnce ile ilgili kısmı çizmişler. Olayı gördük ve dahil olduk. Diğer parti yetkilileri de konuya vakıf oldular itiraz edildi. Sultangazi İlçe Seçim Kurulu'nu bilgilendirdik. Bununla ilgili ortak karar alındı. Hepimiz imza attık, bu sandıkta kullanılan oyların geçerli olacağına dair tutanak düzenledik. Bu anlamda vatandaşın çok tepkisi oldu, her birine izah etmek durumunda kaldık" dedi.
"YSK'DEN HALA YAZILI CEVAP GELMEDİ"
Cumhuriyet Halk Partisi'nden görevli İbrahim Kartal ise, YSK'ye tutanak gönderildiğini ifade ederek, "Biz katları dolaşıyorduk. Kimse itiraz etmemişti. Sabah 09.30 civarı itiraz başladı. Partilerin avukatları geldi. Neye karşılık bunu çizdiğini sordular. Tutanak tutuldu, ıslak imzalı olarak YSK İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. Saat 13.00 oldu hala cevap gelmedi. Oradan bir karar gelseydi, insanlara pusulalar geçerli diye karar getirilseydi insanlar gerilmeyecekti. Her gelene anlatmaya çalışıyoruz. Resmi bir karar yok bu yüzden gerginlik yaşanıyor" dedi.
"GÖREVLİLERE SORDUM, GEÇERLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
Oy kullanmaya gelen Mustafa Özsoy da, "Muharrem İnce'nin pusulasının üzerine çarpı işaret vardı. Görevlilere sordum, geçerli olduğunu söylediler" dedi. Mustafa Günşen ise "Çizgiyi görünce sorduk, sorun olup olmayacağını sorduk. Herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirttiler. İnşallah hayırlısı olur" dedi.
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