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İstanbul Havalimanı'nda 20 bin Türk vatandaşı oy kullandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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İstanbul Havalimanı’nda 20 bin Türk vatandaşı oy kullandı

Son dakika haberleri... Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri bugün de devam ediyor.

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