Çektikleri fotoğraf sonrası facia yaşandı! O kare ortaya çıktı



"ARALARINDA PARA TOPLAYARAK VEDA GEZİSİ DÜZENLEMİŞLER"

Davulga Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, genç yaşta kızını kaybettiği için evlat açısının ne olduğunu iyi bildiğini gözyaşları ile anlatarak, "Duyumumuza göre bu çocuklar lise son sınıf öğrencisi olduğu için aralarında para toplayarak veda gezisi düzenlemişler, köydeki şoför arkadaşa rica etmişler. Gölün etrafında bir gencin ayağı kayarak göle düşmüş. Ardından onu çıkarmak için bir arkadaşı daha girmiş. Sonra diğerlerine kurtarmak amacı ile göle atlamış. İlk iki düşen çocuklar kurtulurken, diğerleri de hayatını kaybetmiş. Bir öğrenci ve 1 şoför köyümüzde akraba bunlar. Çok üzgünüz" dedi

Öte yandan, çekilen fotoğrafta ise olayda kurtulan ve yaşamını yitirenlerin bariyerleri aşarak göletin taşkın duvarının üstüne çıktıkları gözlendi.