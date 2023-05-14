İstanbul’da feci kaza! 4 gündür uyumayan minibüsün şoförü: Her şey bana çizgi film gibi geliyor

Gündoğdu, "Direksiyon başında uyumuşum, direği devirdikten sonra D-100 Karayolu'nu ayıran profil demirlere çarptım. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür Kolumda sivrisinek ısırığı gibi küçük bir yara var. Çalışıyoruz. 4 gündür uyumamıştım. Sürücülere tavsiyem yorgun araç kullanmasınlar" diye konuştu.