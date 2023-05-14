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İstanbul’da feci kaza! 4 gündür uyumayan minibüsün şoförü: Her şey bana çizgi film gibi geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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İstanbul’da feci kaza! 4 gündür uyumayan minibüsün şoförü: Her şey bana çizgi film gibi geliyor

Feci kaza gece saatlerinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Minibüs şoförü Oğuzhan Gündoğdu'nun kullandığı kapalı kasa araç, Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde aydınlatma direği ve bariyerlere çarptı. Kaza sebebiyle karayolunda trafik durma noktasına gelirken, Gündoğdu, "Her şey bana çizgi film gibi geliyor. Direksiyon başında uyumuşum" dedi.

İstanbul'da yaşanan kaza, saat 23.00 sularında Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı civarında meydana geldi.

Beylikdüzü yönünden gelen Oğuzhan Gündoğdu yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direği ve bariyerlere çarptı.

Kazada minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Minibüsün şoförü Oğuzhan Gündoğdu, "Büyükçekmece'den geliyordum. Uykusuzum. Her şey bana çizgi film gibi geliyor." dedi.

Gündoğdu, "Direksiyon başında uyumuşum, direği devirdikten sonra D-100 Karayolu'nu ayıran profil demirlere çarptım. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür Kolumda sivrisinek ısırığı gibi küçük bir yara var. Çalışıyoruz. 4 gündür uyumamıştım. Sürücülere tavsiyem yorgun araç kullanmasınlar" diye konuştu.

Karayolundaki trafik, ekiplerin çalışmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.

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