Rize’de sandık müşahidi kalp krizinden öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt, sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kurt'a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı.