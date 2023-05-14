Oy kullanılırken tavan çöktü! İstanbul’da ilginç olay: 2 yaralı

"2 MÜŞAHİT BAŞINDAN YARLANMIŞ"

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

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