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Giresun'da üzücü olay: Oy kabininde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Giresun’da üzücü olay: Oy kabininde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş vefat etti

14 Mayıs 2023 seçimlerinde üzücü bir olay yaşandı. Giresun'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş İbrahim Yıldız hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız, isimli vatandaş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gitti.

1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi.

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