Önce sever gibi yaptı... Sonrası korkunç! Acımasızca böyle dövdü

Biraz zaman geçtikten sonra şahıs bir anda köpeğe elindeki temizlik süpürgesiyle acımasızca vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran köpek şiddetten kaçmaya çalışsa da şahıs uyguladığı şiddeti daha da arttırarak köpeğin kaçmasına izin vermedi.



Daha sonrasında sopanın ucu kırılınca köpek kaçmaya başladı.