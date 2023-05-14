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Önce sever gibi yaptı... Sonrası korkunç! Acımasızca böyle dövdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Önce sever gibi yaptı... Sonrası korkunç! Acımasızca böyle dövdü

Rize'nin Pazar ilçesinde bir şahıs yerde yatan köpeği fırça ile sever gibi yapıp daha sonrasında acımasızca şiddet uyguladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Pazar ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs yerde yatan bir köpeğin yanına yaklaşarak elinde bulunan temizlik süpürgesiyle ile sevmeye başladı.

Önce sever gibi yaptı... Sonrası korkunç! Acımasızca böyle dövdü

Biraz zaman geçtikten sonra şahıs bir anda köpeğe elindeki temizlik süpürgesiyle acımasızca vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran köpek şiddetten kaçmaya çalışsa da şahıs uyguladığı şiddeti daha da arttırarak köpeğin kaçmasına izin vermedi.


Daha sonrasında sopanın ucu kırılınca köpek kaçmaya başladı.

Önce sever gibi yaptı... Sonrası korkunç! Acımasızca böyle dövdü

Elindeki sopayla köpeği kovalamaya devam eden şahıs güvenlik kamerası açısından çıktı. Köpeği acımasızca döven şahıs bölgede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis köpeğe şiddet gösteren şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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