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Hatay'da kamyon araçların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Hatay’da kamyon araçların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kamyon trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracın arasında daldı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu, çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Korkunç kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E 91 karayolu üzerine meydana geldi.

Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara daldı.

Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.

Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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